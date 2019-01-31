شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة بشأن مشكلات أراضى الأوقاف والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن توقف مرتبات 3000 عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012، وتوقفت مرتباتهم في شهر أغسطس 2015، بإدعاء اتخاذ إجراءات تثبيتهم.

كما تناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن قرار وزير الأوقاف بصرف حافز إجادة قدره 500 جنيه، مما أدى إلى التمييز بين أفراد الفئة الواحدة ويؤدي إلى إثارة الأحقاد.

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف بمركز أبو حماد والقرين محافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب المعتز بالله النجار، بشأن قرار وزير الأوقاف بغلق المستوصفات التابعة لمساجد وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وتنعقد اللجنة الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في اختيار خطباء المساجد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن إحلال وتجديد المساجد وخاصة محافظة البحيرة.