شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش قضية الإدمان وأوضاع الأطباء والتمريض وعجز عددهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة الأسبوع المقبل، متعلقة بأوضاع المستشفيات والخدمة الصحية ونقص العاملين فى التمريض فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى قضية الإدمان وتعاطى المخدرات وتأثيرها على المجتمع.

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب مجدي مرشد، بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والتدريبية والاجتماعية للأطباء في مصر الآن والعجز في أعدادهم، ومن النائب صلاح شوقي عقيل، بشأن توقف أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى طما المركزي، بجانب مناقشة طلبى إحاطة بشأن عدم صرف مكافأة الامتحانات للتمريض بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وبشأن المطالبة بتعيين الحاصلين على شهادات إتمام الدراسة بمعاهد التمريض والمعاهد الصحية الخاصة، وطلب إحاطة بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل لظروف خاصة، وآخر مقدم من النائب سامي المشد، بشأن سوء حالة الوحدات الصحية في نطاق مركز السادات منوفية.

وتجتمع لجنة الشئون الصحية يوم الإثنين المقبل، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء، تناقش لجنة الشئون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزيز حمودة، بشأن سوء الحالة الإنشائية لمباني مستشفى الحامول المركزي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، بشأن توقف الأعمال في مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ.