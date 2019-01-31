فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية 1مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد فى الأول من مارس 2019، ولمدة ثلاثة شهور، بحيث ينتهى التقديم فى 30 مايو 2019.
وقالت المؤسسة فى بيان لها ،إنها تقدم جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز فى العمل الصحفي، وأن قيمة كل جائزة تبلغ 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان فى ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل فى الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.
وأشارت مؤسسة هيكل إلى أنها تهدف من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عرب شبانا أو شابات تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2018، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد فى عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.
ونوهت إلى أن شروط التقدم للجوائز هى :" تسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية،يجب أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل فى 31 ديسمبر 2018".
وذكرت أن التقديم للجوائز يكون على البريد الإلكترونى للمؤسسة:[email protected]
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