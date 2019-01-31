كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا تمنع دخول مسؤلين في حكومة مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كولومبيا أمس الأربعاء 30 يناير حظر دخول أكثر من 200 مسؤول مرتبطين بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط ضغوط دولية متزايدة ضد حكومته الاشتراكية. وقال مدير الهجرة كريستيان كروجر لوسائل الإعلام إن القائمة جزء من إجراءات مجموعة ليما ضد حكومة مادورو سعيا لإجراء انتخابات حرة في فنزويلا عضو منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك). ومن بين المسؤولين الذين يشملهم الحظر نائب رئيس الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو ونائب الرئيس ديلسي رودريجيز. وكانت كولومبيا المجاورة المقصد الرئيسي لعشرات الفنزويليين الذين هاجروا مع نقص في الغذاء والتضخم. ويأتي قرار بوجوتا بعد أن اعترفت بزعيم المعارضة في البلاد خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

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