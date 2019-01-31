كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تنتقد بعض أعضاء التحالف الدولي لدعم المسلحين في إدلب بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية التركي، جاويش مولود أوغلو، اليوم الخميس، بعض أعضاء التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذين يقاتلون ضد داعش، حيث قال إنهم يدعمون المسلحين من جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في محافظة إدلب السورية، وإنهم يتطلعون إلى تحطيم الاتفاق الروسي التركي حول منطقة التصعيد.

وأضاف "أوغلو": "بعض الشركاء من الائتلاف يدعمون جماعة تحرير الشام.. أولًا، لإجهاض مذكرة إدلب.. ثانيًا، هناك دول تبذل جهودًا كبيرة لمنع إنشاء لجنة دستورية لمجرد أننا نفعل ذلك".

وحدد أن بعض الدول الغربية من التحالف كانت تستفز متشددي جماعة "تحرير الشام" لانتهاك أحكام مذكرة إدلب عن طريق دفع أموال لهم.

وأوضح "أوغلو" أن لدى الروس عرضًا مشتركًا، يقولون إنه يجب أن نزيلهم من هناك"، مشيرًا إلى أن دول منشأ المقاتلين الأجانب من جماعة "تحرير الشام" لم تكن راغبة في استعادتها، مضيفًا: "هناك العديد من الناس تركوا الجماعة بعد أن جئنا إلى الميدان".