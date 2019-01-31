كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": لا صفقة نهائية مع الصين حتى ألتقي "شي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، بأن محادثات التجارة الأمريكية مع الصين تسير على ما يرام، لكنه قال إن الاتفاق النهائي لن يتم التوصل إليه حتى يلتقي بنظيره الصيني الرئيس شي جين بينغ.

وكتب "ترامب" على موقع تويتر: "أن كبار المفاوضين التجاريين للصين موجودون في اجتماع الولايات المتحدة مع ممثلينا. الاجتماعات تسير على ما يرام بنية طيبة وروح من كلا الجانبين.. ولن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن ألتقي صديقي الرئيس شي في المستقبل القريب لمناقشة بعض النقاط الطويلة الأمد والأكثر صعوبة".