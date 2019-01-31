كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: احتجاب صحيفة "الجريدة" بسبب الرقابة الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات السودانية منع طباعة عدد صحيفة "الجريدة" السودانية اليوم الخميس، بسبب رفضها حجب مواد وأخبار.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إنها "تحتجب اليوم في وقفة احتجاجية على رقابة أمنية همها تلميع الحزب الحاكم وليس أمن الوطن كما يفترض أن يكون واجبها"، ويعد هذا الاحتجاب، الثاني من نوعه هذا الشهر، بعد 13 يناير الجاري، بسبب ما وصفته بالرقابة المُسبقة عليها من قبل جهاز الأمن.

وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز، وقتها إنهم رفضوا الرقابة المسبقة من قبل جهاز الأمن على الصحيفة لمدة أسبوعين منذ اندلاع المظاهرات في عطبرة يوم 19 ديسمبر الماضي.

ويشهد السودان احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية خلفت 30 قتيلاً حسب البيانات الحكومية.