كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الأنباء عن حفظ فنزويلا لاحتياطياتها من الذهب بروسيا غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المصرف المركزي الروسي، أن الأنباء التي تحدثت عن أن فنزويلا تحفظ احتياطياتها من الذهب في روسيا ليست صحيحة.
أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نبيوللينا، اليوم الخميس 31 كانون الثاني/ يناير، أن الأنباء عن احتفاظ فنزويلا باحتياطياتها من الذهب في روسيا ليست صحيحة.
وأجابت نبيوللينا على سؤال عما إذا كانت الأنباء عن احتفاظ فنزويلا باحتياطياتها من الذهب في روسيا صحيحة أم لا، قائلة: "هذا ليس صحيحا".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: الأنباء عن حفظ فنزويلا لاحتياطياتها من الذهب بروسيا غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.