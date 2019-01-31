كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الأنباء عن حفظ فنزويلا لاحتياطياتها من الذهب بروسيا غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المصرف المركزي الروسي، أن الأنباء التي تحدثت عن أن فنزويلا تحفظ احتياطياتها من الذهب في روسيا ليست صحيحة.

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نبيوللينا، اليوم الخميس 31 كانون الثاني/ يناير، أن الأنباء عن احتفاظ فنزويلا باحتياطياتها من الذهب في روسيا ليست صحيحة.

وأجابت نبيوللينا على سؤال عما إذا كانت الأنباء عن احتفاظ فنزويلا باحتياطياتها من الذهب في روسيا صحيحة أم لا، قائلة: "هذا ليس صحيحا".