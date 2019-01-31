كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": وفاة 29 طفلا خلال الـ8 أسابيع الماضية في مخيم الهول السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها تجاه الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول بمدينة الحسكة شرقي سوريا، مطالبة بسرعة إصدار الموافقات لتوصيل المساعدات الإنسانية للمخيم.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس "توفي 29 طفلا على الأقل خلال الأسابيع الثمانية الماضية في طريقهم لمخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة وجيزة بسبب انخفاض درجات الحرارة".

وأضافت المنظمة: "نحن بحاجة لسرعة إصدار الموافقات لتوصيل المساعدات اللازمة للمخيم وضمان الوصول للطرق المؤدية للمخيم".

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق وقالت إن الوضع أصبح "خطيرا" بالنسبة لثلاثة وثلاثين ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة، وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور.

وذكرت المنظمة في بيان "كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم تنظيم داعش في العراق والشام العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة".