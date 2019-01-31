3 إصابات خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بقرية تقوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة طلاب بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ووفقا لشهود عيان، فإن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين شبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام جنود الاحتلال محيط المدرسة الثانوية بالقرية، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض لـ"وفا"، إلى أنه تم تقديم الإسعافات للمصابين الثلاثة، حيث وصفت حالتان بالخطيرة جدا جراء الإصابة في البطن والحوض، والثالثة بالمتوسطة في القدم، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.