مونودراما مذكرات سيلفي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 14/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مسرح عشتار، رام الله

مونودراما "مذكرات سيلفي" لأحمد أبو سلعوم تعالج أفكار وحكايات حقيقية للاجئين فلسطينيين ومن وحي مسرحية ( حاويات بلا وطن للكاتب العراقي قاسم مطرود، أعدها نضال المهلوس وأحمد أبو سلعوم، وتمثيل أحمد أبو سلعوم، ومؤثرات موسيقيه وائل أبو سلعوم وسينوغرافيا نضال أبو أحمد واخراج نضال المهلوس وإنتاج مسرح سنابل في القدس. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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