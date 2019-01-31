عرض الفيلم الفرنسي في مدينة سيلفيا | عمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 05/ 02/ 2019 الزمان: 18:30 المكان : مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان تنظم مؤسسة عبد الحميد شومان عرضاً للفيلم الفرنسي الإسباني "في مدينة سيلفيا" للمخرج خوسيه لويس غرين. تجري أحداث الفيلم في ستراسبورغ، فرنسا خلال فصل الصيف، حيث يعود فنان شاب إلى المدينة ليبحث عن امرأة كان قد قابلها قبل سنوات. يرى سيدة في المقهى ويعتقد أنها هي فيتبعها عبر شوارع المدينة الملتوية، أزقتها المعتمة وساحاتها المفتوحة. سيتبع العرض نقاش وحوار نقدي، الفيلم مناسب لعمر 17 فما فوق و هو غير مناسب للأطفال. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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