8 إصابات بينها 3 حرجة جراء حادث طرق قرب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثمانية مواطنين بجروح بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة جدا، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم بين ثلاث مركبات، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث عملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض، لـ"وفا"، بأنهم تلقوا بلاغا بوقوع حادث سير في بلدة تقوع، وفور وصولهم قدموا الإسعافات لثمانية مصابين، بينهم حالتان خطيرتان، وأربع متوسطة، واثنتان طفيفتان، تم نقلهم إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج.

على ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي طريق 356 الذي وقع عليه حادث الطرق أمام سفر المركبات، وطالبت السائقين إلى السفر عبر طرق بديلة لحين الانتهاء من إخلاء الجرحى.