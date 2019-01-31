شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة أكبر شحنة كوكايين في روما منذ 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة الجمارك الإيطالية اليوم الخميس أنه جرى مصادرة أكثر من طنين من الكوكايين النقي في ميناء جنوة الإيطالي، فيما تعد أكبر شحنة يتم مصادرتها منذ 25 عاما.

وقالت الشرطة إن الشحنة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليون يورو (575 مليون دولار) تم العثور عليها في حاوية قادمة من كولومبيا في 23 يناير الجاري، ولكن لم يتم الإعلان عن مصادرتها على الفور.

وأضافت الشرطة أن الشحنة قادمة من ميناء توربو الكولومبي، وكانت من المقرر أن تصل إلى برشلونة.