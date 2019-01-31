شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند توقف متهماً بنشر أخبار زائفة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل تايلاندي لاتهامه بجرائم متعلقة بالكمبيوتر، بسبب نشره أخبار زائفة على موقعه الالكتروني.

وقال سوراتشيت هاكبارن، رئيس شرطة الهجرة، إن واتانابونج بيتاواتاناثتيتيكول ، اعتقل من منزله في بانكوك أمس الاربعاء، بعد العثور على موقعه الالكتروني، على قصة زائفة عن كيفية تسبب الضباب الدخاني السام، والمنتشر حاليا في العاصمة التايلاندية، في مقتل مواطنة تايلاندية.

وقال سوراتشيت: "بالطبع الضباب الدخاني حقيقي، ولكن واقعة الموت ليست حقيقية. لذا فقد وجهنا إليه تهمة إدخال معلومات خاطئة على نظام الكمبيوتر، للتسبب في حالة من الذعر من الممكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وأظهر الموقع الالكتروني صورا لامرأة ذات وجه وعنق متورمين في أحد المستشفيات، ولكن سوراتشيت قال إنها توفيت لاصابتها بمرض آخر.

وأفادت الشرطة بأن واتانابونج اعترف بالتهمة، حيث قال إنه كان يريد فقط زيادة عدد المشاهدات على موقعه الإلكتروني، لتحقيق عائد مالي أكبر له.