عباس: ندعو لمؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما في طريق السلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع رئيسة دولة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، التي تقوم بزيارة رسمية لدولة فلسطين.

وحول آخر تطورات تشكيل الحكومة الفلسطينية قال عباس: "نعمل على تشكيل حكومة جديدة وعقد انتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة وفقا للقانون".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، قبوله استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

