سقوط منصة الرئيس التشادي أثناء تحية الجمهور (فيديو)

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط المنصة الرئيسية للرئيس التشادي إدريس ديبي، أثناء تحيته الجمهور، ما أدى إلى سقوطه وكل من معه على الفور، ولم يتسن لديبي قول أي شيء بعد التحية سوى "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي في زيارة لفلسطين المحتلة، فى نوفمبر الماضى، وقدم قائمة طلبات عاجلة إلى إسرائيل، على رأسها مطالب أمنية وعسكرية. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إجراء اتفاقه مع رئيس تشاد إدريس ديبي، في 20 يناير الجاري، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وقال نتنياهو، عبر تغريدة على حسابه عبر تويتر "اتفقت مع رئيس تشاد: نحن نستأنف العلاقات الدبلوماسية". وكانت تشاد قد جمدت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1972 تضامنا مع العرب. ووصل نتنياهو إلى تشاد، صباح اليوم، فى رحلة تستغرق 6 ساعات هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلى إلى تلك البلد الإفريقى. ومنذ عام 2016

وقال نتنياهو، عبر تغريدة على حسابه عبر تويتر "اتفقت مع رئيس تشاد: نحن نستأنف العلاقات الدبلوماسية". وكانت تشاد قد جمدت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1972 تضامنا مع العرب. ووصل نتنياهو إلى تشاد، صباح اليوم، فى رحلة تستغرق 6 ساعات هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلى إلى تلك البلد الإفريقى. ومنذ عام 2016 جرت اتصالات واسعة بين إسرائيل وتشاد في مسعى لإعادة ترميم العلاقات بينهما. وتعد تشاد إحدى دول غرب إفريقيا، التي تشارك بدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" الإرهابي. وفي نوفمبر الماضي قدّمت الولايات المتحدة إلى تشاد هبة تضمنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1,3 مليون دولار، في إطار الحملة ضد المتمردين في البلاد. اقرأ أيضا: نتنياهو يحدث ثورة في تشاد.. تأمين الحدود واليورانيوم

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