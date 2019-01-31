انت الان تتابع ترامب يُعلق على «مادورو»: ستحدث احتجاجات واسعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإجراء حوار مع المعارضة، قائلًا: «نتوقع احتجاجات واسعة في فنزويلا اليوم»، إذ كتب الرئيس الأمريكي على «تويتر»، اليوم الأربعاء: «مادورو يرغب في التفاوض مع المعارضة في فنزويلا، عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وقطع عائدات النفط»، مضيفًا: «خوان جواديو مستهدف من المحكمة العليا الفنزويلية»، مجددا تحذيره للأمريكيين بعدم السفر إلى فنزويلا، حتى يتم إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن، وفقًا لما ذكرته «سبوتنيك».
وتأتي تدوينة ترامب عقب رسالة نيكولاس مادورو، للمعارضة، التي قال فيها: «أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا، البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بكاملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون». واتهم مادورو، ترامب، بإصدار أمر لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: «في حال اغتيالي
وتأتي تدوينة ترامب عقب رسالة نيكولاس مادورو، للمعارضة، التي قال فيها: «أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا، البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بكاملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون».
واتهم مادورو، ترامب، بإصدار أمر لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: «في حال اغتيالي فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين، بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج، لن نتسرع وسننتظر، بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه يجري الترويج للانقلاب، وهذا انتهاك للدستور».
وأضاف مادورو: «على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل، كما تقوم المحكمة العليا بالعمل أيضا، وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه بالنظام القانوني الفنزويلي». (التفاصيل)
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