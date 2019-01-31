الان تتابع الرئيس الفلسطيني: أميركا لم تعد وسيطاً في عملية السلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن أن أميركا لم تعد وسيطاً في عملية السلام خصوصا بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي. وقال عباس اليوم الخميس أن أميركا قد همشت نفسها في عملية السلام وإن الفلسطينيين لن يقبلوا أي خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لن يقبل أي خطة سلام تطرحها امريكا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، معتبرا أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ولن نقبل أي خطة منها بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي.

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