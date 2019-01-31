شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: «السداسي العربي» إيجابي في ظل تدخلات إقليمية فجَّة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة. وشدد قرقاش على أن استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز، لافتاً إلى أن التنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة. وقال الوزير الإماراتي عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «إن وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار».



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