كشفت معلومات قناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتّصل برئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ قبل قليل، طالبًا منه إمكان المساعدة بموضوع الحكومة". وبيّنت أنّ "جعجع وعد الحريري بطرح الموضوع باجتماع تكتل "الجمهورية القوية" اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـOTV: الحريري اتصل بجعجع طالبا منه إمكان المساعدة بموضوع الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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