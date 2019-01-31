أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، أنّ "في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة مراكز التجميل غير المرخّصة، وبناء على كشف فريق من المراقبين الصحيّين في وزارة الصحة العامة، تمّ إقفال مركزَي تجميل في منطقتي الحدت وفرن الشباك - قضاء بعبدا يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019، لأنّهما يعملان من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وبشروط صحية غير متوافرة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المركزين خُتما بالشمع الأحمر وسط مؤازرة من قوى الأمن الداخلي"، مذكّرًا بـ"رقم الخط الساخن "1214"، لتقديم أي شكوى أو الحصول على أي استفسار".
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": إقفال مركزي تجميل غير مرخصين في الحدت وفرن الشباك وختمهما بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.