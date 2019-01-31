"الصحة": إقفال مركزي تجميل غير مرخصين في الحدت وفرن الشباك وختمهما بالشمع الأحمر

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة العامة​، أنّ "في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة ​مراكز التجميل​ غير المرخّصة، وبناء على كشف فريق من المراقبين الصحيّين في وزارة الصحة العامة، تمّ إقفال مركزَي تجميل في منطقتي الحدت و​فرن الشباك​ - ​قضاء بعبدا​ يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019، لأنّهما يعملان من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وبشروط صحية غير متوافرة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المركزين خُتما بالشمع الأحمر وسط مؤازرة من ​قوى الأمن الداخلي​"، مذكّرًا بـ"رقم الخط الساخن "1214"، لتقديم أي شكوى أو الحصول على أي استفسار".