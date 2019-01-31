​وفد "أفريقية النواب" يلتقي نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

التقى طارق رضوان – رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالسفير كواسي كوارتي، نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية – اديس ابابا .

وأعرب كوراتي، عن سعادته برؤية مصر في معركة مكافحة الفساد والنهج المستدام نحو تحول أفريقيا وكذلك إعلان مصر جهودها لإصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة.

ورحب كوارتي بالوفد المصري، مؤكدًا تطلعه لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال طارق رضوان، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تتويج للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية ومازالت للعودة والتفاعل مع أفريقيا.

وتابع: "تأكيدًا لهذا، بدأت القيادة السياسية المصرية من خلال رؤية ومخطط عام لتعظيم الانخراط القاري على جميع المستويات من خلال الحضور الأفريقي الواسع والمؤثر في عدد من الفعاليات المصرية الأخيرة خصوصا في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ والمؤتمرات الاقتصادية والعلمية وفي التبادل السياسي وفي اتفافات التعاون مع الدول الأفريقية المختلفة التي تدخل حيز التنفيذ بشكل أسرع من ذي قبل".

وأضاف أن مصر تحولت إلى ملتقى للعديد من المؤتمرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في أفريقيا وأصبحت في الوقت نفسه تحمل على عاتقها قضايا عدة للقارة في المحافل الدولية.

حضر اللقاء السفير أسامة عبدالخالق، السفير المصري وماجد أبوالخير، وكيل اللجنة وحاتم باشات، عضو اللجنة.