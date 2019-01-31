"الصديق المجهول".. خريج تجارة يرسل صور وعبارات تهديد لمساومة زميلته على مبلغ مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ‏ضبط أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز إحدى الفتيات ومطالبة أهليتها بدفع مبالغ مالية.

ورد بلاغ لفرع إدارة تكنولوجيا المعلومات بشمال الصعيد، من أحد المواطنين بقيام مستخدم "رقم هاتف محمول مُحدد" بإرسال رسائل للهاتف الخاص بابنته "أية"، عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن عبارات تهديد بنشر صور خاصة بها وابتزازه بطلب مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ع"، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة وجود صداقة بينه وبين ابنة الشاكي ورغبته في الاستفادة من تلك العلاقة مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.