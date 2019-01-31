البرلمان الأوروبي يدعو للاعتراف بغوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا

اسماء السيد - بروكسل: اعترف البرلمان الاوروبي في قرار صوت عليه في بروكسل الخميس، بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده داعيا كل دول الاتحاد الاوروبي الى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد".

واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه"، في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان وأقرته غالبية كبرى من النواب (439 مقابل 104 وامتناع 88).

وفي القرار الذي اعتمد خلال جلسة عامة في بروكسل، دعا النواب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "والدول الاعضاء الى اعتماد موقف حازم وموحد والاعتراف بخوان غوايدو كالرئيس الشرعي الوحيد بالوكالة للبلاد".

وهذا الاعتراف بالمعارض الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا سيبقى ساريا "الى حين اجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف إعادة الديموقراطية" الى البلاد.

وكانت الدول الاعضاء ال28 في الاتحاد اعلنت السبت ان الاتحاد الاوروبي سيتخذ "اجراءات جديدة" في حال لم تتم الدعوة الى انتخابات رئاسية "في الايام المقبلة" في فنزويلا. لكنهم لم يصلوا الى حد الاعتراف جماعيا ولا حتى بشكل مشروط بخوان غوايدو.

لكن أربع دول هي اسبانيا والمانيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا قامت بذلك ومنحت الرئيس نيكولا مادورو السبت مهلة "ثمانية ايام" لكي يدعو الى انتخابات والا فانها ستعترف بغوايدو "رئيسا" لفنزويلا لينظم هذه الانتخابات.

وفي القرار الذي اعتمد الخميس، يدين البرلمان الاوروبي "بشكل حازم القمع الوحشي واعمال العنف التي أوقعت قتلى وجرحى" ويحض "السلطات الفنزويلية على وقف كل انتهاكات حقوق الانسان".

كما يؤكد مجددا "دعمه بدون تحفظ للجمعية الوطنية التي هي الهيئة الديموقراطية الوحيدة المشروعة في فنزويلا والتي يجب ان تستعاد سلطاتها وان تلقى الاحترام".