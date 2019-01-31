ستولتنبيرغ: استعدوا للعيش بدون معاهدة الصواريخ

أعلن السكرتير العام للناتو ​ينس ستولتنبرغ​، أنه "يجب على ​العالم​ أن يكون مستعدا، للعيش بدون معاهدة ال​صواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيراً إلى أنه "نشرت ​روسيا​ في ​أوروبا​، صواريخ SSC-8(Novator 9M729 منتهكة بذلك بنود المعاهدة. هذه ​الصواريخ​، يمكنها حمل رؤوس نووية والوصول إلى المدن الأوروبية، ومن الصعب كشفها ومتابعتها. وفي ديسمبر، خلال لقاء وزراء دفاع ​الناتو​، أعلنت ​الولايات المتحدة​، أنها تعطي روسيا مهلة 60 يوما للعودة إلى الالتزام ببنود المعاهدة. هذه المهلة ستنتهي بعد يومين".

ولفت إلى أنه "للأسف نحن لا نرى أي علامات للتقدم الحاسم في هذا الموضوع. يجب أن تكونوا مستعدين لأن يبقى العالم بدون معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".