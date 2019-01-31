الصراف بحث مع عضو المجلس السياسي بالوطني الحر في حاجات ابناء عكار

استقبل وزير الدفاع في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يعقوب الصراف​، عضو المجلس السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​جيمي جبور​ وتم البحث في حاجات ابناء عكار والمشاريع الهادفة لتطوير المنطقة وانمائها بالاضافة الى موضوع التعويض عن الاضرار الناتجة عن العاصفة التي ضربت ​لبنان​.

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