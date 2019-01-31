طرابلسي: لتحقيق سريع لاستبيان حقيقة ما حصل بانتخابات كلية حقوق في زحلة

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي، إلى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، طالبًا منه "فتح تحقيق سريع لاستبيان الحقيقة في خصوص ما حصل في انتخابات الفرع الرابع في كلية الحقوق والعلوم السياسية في زحلة، ووضع حدّ للجدل الحاصل لا سيما في هذه الظروف الّتي يمرّ بها لبنان على المستويات كافّة، وصونًا لكرامة الجامعة اللبنانية أيضًا، وللقِيَم الأخلاقية وللقواعد الأكاديمية والقانونية الّتي يجب أن تُصان في كلية الحقوق بالذات".
وأعرب في بيان، عن أسفه لـ"كَون ما حصل يُظهر تدنّيًا في المستوى الأخلاقي لدى بعض الأساتذة الّذين يتعاطون الشأن الانتخابي في ما بينهم"، مطالبًا رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، "طرح الموضوع على طاولة اللجنة الثلثاء المقبل".
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