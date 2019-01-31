الرياشي مكرماً السفير فوشيه: تمثلون قيم الحرية والمساواة والاخوة

كرّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ​ملحم الرياشي​ السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، في الوزارة، تقديرا لدعم السفارة الفرنسية ل​وسائل الاعلام​ الفرنكوفونية. ولفت الرياشي في كلمة له الى ان فوشيه، هو ديبلوماسي كبير، لكنه أيضا رسول السلام والقيم، القيم المعبرة عن عظمة ​فرنسا​ وعظمة الثورة في العام 1789، قيم الحرية، ​حرية التعبير​ وحرية الإنسان والمساواة، وقبل كل شيء الأخوة، هذه الاخوة العزيزة جدا علي شخصيا اذ تعني "اوعا خيك". معتبرا ان "ال​لبنان​يين مستعدون دائما لإعادة احياء وابتكار لبنان وتوطيد الصداقة مع فرنسا، فلدى اللبنانيين والفرنسيين الكثير من القيم المشتركة".

من جهته، شكر فوشيه الوزير الرياشي، مشددا على " دعم تحديث وسائل الإعلام باعتبارها دعامة لأي مجتمع ديموقراطي، هو إحدى أولويات الديبلوماسية الفرنسية في جميع أنحاء العالم. لكن هذه الأولوية أكثر منطقية في لبنان من أي مكان آخر، إذ إن صحافيي لبنان يتمتعون بحرية تعبير استثنائية مقارنة بزملائهم الأجانب. بالاضافة الى ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق بعض الصحف والمحطات التلفزيونية ، الامر الذي اضعف القطاع ، لا تزال هناك وسائل إعلام عالية الجودة في لبنان تسمح بالتعبير عن آراء متنوعة، ومنها صحف ناطقة باللغة الفرنسية. ولهذا السبب، لطالما دعوت، كما فعل اسلافي، الى زيادة الدعم الفرنسي لمصلحة تحديث وسائل الإعلام في لبنان".

ثم قدم الرياشي لفوشيه درعا تكريمية، وقال فوشيه: "كان لي شرف التعاون مع وزير مثلكم سياسي عريق، واعلامي ورجل فكر وثورة، والاهم من كل شيء كاتب وصاحب قلم".