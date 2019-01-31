الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 30 كانون الثاني 2019 الساعة 5:50، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ​البقاع الغربي​؛ من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:20 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيانن إلى أنّ "عند الساعة 15:55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق البلدة المذكورة".