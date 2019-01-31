بالصور.. محافظ المنيا يبحث آخر الاستعدادات لتدشين "نور الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن مبادرة "نور حياة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينفذها صندوق "تحيا مصر"، ستبدأ أعمالها بمحافظة المنيا 10 فبراير المقبل من خلال قوافل طبية لعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد صندوق "تحيا مصر"، والذي ضم شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، وأحمد خيري مدير برنامج الدعم الاجتماعي، وأدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية.

ووجّه المحافظ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تبنيه تلك المبادرة وغيرها من المبادرات التي تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن المصري، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة.