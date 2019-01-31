ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة عاطل وزوجته في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
ضبطت قوة من مباحث أسوان عاطلًا وزوجته، بحوزتهما 16 كيلو من نبات البانجو المخدر، ونصف الكيلو من مادة الـ"حشيش" المخدرة.
وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ أسوان، بضبط "خالد . هـ"، 46 سنة عاطل، وسابق اتهامه في 9 قضايا، وزوجته "سعيدة . ف" 34 سنة، ربة منزل، ومقيمين دائرة قسم ثان أسوان، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 16 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (500) جرام.
جرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة
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