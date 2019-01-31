49 سفينة تعبر المجري الملاحي لقناة السويس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض: سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور 49 سفينة، اليوم الخميس، بحمولات بلغت 3.2 مليون طن. وسجلت حركة الملاحة عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال في طريقها إلي البحر الحمر بحمولات بلغت 1.8 مليون طن. بينما سجلت قافلة الجنوب عبور 25 سفينة بحمولة 1.4 مليون طن، وكان أكبر السفن العابرة ضمن القافلة، ناقلة النفط اليونانية، بحمولة 163 ألف طن في طريقها من الهند إلى اليونان.

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