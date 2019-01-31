"أندرسن تاكس أند ليجل" تستعدّ لدخول بولندا

سان فرانسيسكو -الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)—فيما تسعى "أندرسن جلوبال" إلى تعزيز انتشارها في أوروبا الشرقية، تفيد الأنباء بأن "إيه تو زد تاكس أند ليجل" ستعتمد اسم "أندرسن تاكس أند ليجل" وستصبح شركة كاملة العضوية في هذه الرابطة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن "أندرسن جلوبال" متواجدة في حوالي 20 بلدًا أوروبيًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

تتمركز شركة "إيه تو زد تاكس أند ليجل" في مدينة وارسو وتضمّ أكثر من 20 موظفًا وخمسة شركاء، وهي تقدّم خدمات الاستشارة في الشؤون الضريبية والقانونية وتسعير المعاملات الداخلية، بما في ذلك الاستشارة في الضريبة على القيمة المضافة، والعناية الواجبة، ورسوم الجمارك، وعمليات الدمج والحيازة، وقانون العمل، والقانون الإداري، والتثمين. وقد عمل الشركاء في "إيه تو زد تاكس أند ليجل" مع "أندرسن جلوبال" لسنوات، ووقّعت الشركة اتفاق التعاون في الربيع المنصرم.

وصرّح مارسن ماتيكا الشريك الإداري في "إيه تو زد تاكس أند ليجل": "لقد بدأنا أنا وعدد من الشركاء في ’إيه تو زد تاكس أند ليجل‘ مسيرتنا المهنية في ’آرثر أندرسن‘ منذ أكثر من 20 سنة. وبذلك، فإن توسيع مكتب الضرائب والخدمات القانونية في بولندا تحت اسم أندرسن يعني لنا الكثير ونشعر بأن بناء شركة من الطراز الرفيع واجب علينا، ليس تجاه أنفسنا وحسب بل أيضًا تجاه الأجيال المقبلة". ويضيف: "سبق وأقمنا علاقات عمل مع الكثير من الشركاء الحاليين في الشركات العضو في ’أندرسن جلوبال‘ والشركات المتعاونة معها، بمن فيهم زملاؤنا في ’كي إس بيه ليجل أند تاكس أدفايس‘، وهي شركة تُعنى بالشؤون الضريبية والقانونية ومتعاونة مع ’أندرسن جلوبال‘."

وقالت ألكساندرا كالينوسكا، الشريكة في "إيه تو زد تاكس أند ليجل": "يشعر فريقنا برابط عميق يجمعهم باسم أندرسن وقيمها. عندما تبني أُسسك وفق أعلى المعايير في الخبرة وخدمة العملاء، تسندك هذه الأسس المتينة مدى الحياة. وإن التحوّل إلى شركة كاملة العضوية في ’أندرسن جلوبال‘ إنّما هو تجسيد لتفانينا المستمرّ في تطبيق تلك القيم وضمانة لحصول عملائنا على خدمات ميسرة حول العالم."

وأشار مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة " أندرسن تاكس أند ليجل" المحدودة، إلى أن "زملاءنا في ’إيه تو زد تاكس أند ليجل‘ هم أخصائيون لهم باع طويل في توفير خدمات من الطراز الرفيع وتعزيز قدراتنا الحالية في أوروبا".

وتُعتبر أندرسن جلوبال رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة والمنفصلة قانونًا، وتضمّ أخصائيين في الخدمات الضريبية والقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست الرابطة في العام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية "أندرسن تاكس" المحدودة. وتضمّ "أندرسن جلوبال" حاليًا أكثر من 4 آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 129 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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