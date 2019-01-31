"الهلال" يقدم 140 ألف سلة غذائية لسكان الساحل الغربي اليمني

بلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها "هيئة الهلال الأحمر" لأهالي الساحل الغربي اليمني أكثر من 140 ألف سلة إستفاد منها أكثر من مليون شخص في 121 قرية ومنطقة على إمتداد مدنه وقراه خلال الفترة من 20 يونيو 2018 إلى 30 يناير الحالي.

وقال ممثل " الهلال الأحمر الإماراتي " في الساحل الغربي إن تلك السلال الغذائية تأتي ذلك في إطار القوافل الغذائية التي تسيرها هيئة " الهلال " الأحمر إلى قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة من قبلها لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية في ضوء نهج العطاء لدولة الإمارات.

بدورهم قال مسؤولون محليون ومواطنون في القرى والمناطق المستفيدة إن الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي كانت صعبة للغاية قبيل تدفق المساعدات الإماراتية جراء حرب وحصار وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران .. مشيرين إلى أن الدعم والمساعدات الإغاثية والغذائية، التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي والمساهمة في تعزيز استقراراهم في قراهم ومناطقهم وإعادة أوضاعهم إلى سابق عهدها قبل إشعال مليشيا الحوثي الحرب في اليمن.

وأشادوا بجهود " الهلال " وأكدوا أنه كان ولايزال سباقاً في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لأهالي مدن وقرى ومناطق الساحل.. موضحين أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعد أول منظمة محلية وعربية ودولية، تصل إلى قرى ومناطق الساحل الغربي وتغيثها وتنفذ فيها حزمة مشاريع خدمية ضرورية ظلوا محرومين منها.