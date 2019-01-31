وزير الخارجية العراقي: علاقتنا مع روسيا وأمريكا باتت موضع قوة بالمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، أن علاقة بلاده مع كل من روسيا وأمريكا باتت موضع قوة بالمنطقة، مبينا أن روسيا كان لها دور كبير بدعمها للعراق خلال عمليات التحرير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية اجتمع،
ودعا الحكيم، بحسب البيان، إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو، موضحا أن روسيا كانت داعمة للعراق خلال عمليات التحرير.
من جانبه، قال كوساجوف إن روسيا تدعم العراق في مرحلة ما بعد "داعش"، مؤكدا أن العلاقات بين البرلمان العراقي والمجلس الاتحادي الروسي مهمة، ولابد من تطوير التعاون الثنائي في هذا الجانب.
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