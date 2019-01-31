البشير: تغيير الحكومة أو الرئيس لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن تغيير الحكومة والرئيس في البلاد لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال البشير في خطاب جماهيري أن: "الانتخابات هي من تغيرالحكومة والرئيس وليس واتساب وفيسبوك. والقرار في التغيير سيكون بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020".
وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وقال:
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء تطالب بتنحي البشير، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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