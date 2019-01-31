كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الولايات المتحدة ستتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مسؤول كبير في شؤون الحد من التسلح بأمريكا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن الالتزام باتفاقية نووية مهمة مع روسيا في أقرب وقت، في مطلع الاسبوع المقبل، بعد أن فشلت المحادثات الأخيرة مع موسكو لإنقاذها.
وعقدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا ثومبسون، اليوم الخميس، محادثات أخيرة مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في بكين قبل انتهاء المهلة التي تبلغ 60 يومًا لموسكو كي تعود موسكو إلى الامتثال للمعاهدة. .
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