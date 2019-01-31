على الرغم من الصعوبات.. عادل إمام حاضر في رمضان 2019- صورة

أكد النجم المصري، عادل إمام، حضوره في السباق الرمضاني لعام 2019، عبر مسلسل “فلانتينو”، بعدما راجت أخبار عن تأجيله لرمضان 2020.

ونشر عادل إمام على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الأربعاء، صورا أكد فيها انطلاق تصوير عمله الجديد “فالانتينو”، مع تعليق: “اليوم الأول من تصوير مسلسل فلانتينو رمضان 2019، إنتاج شركة ماجنوم”.

واستطاع طاقم الفيلم تجاوز الصعوبات، التي واجهت التحضير له، وكانت كفيلة بتأجيله، لولا التغلب عليها، منها التأخر في بناء الديكورات السينمائية، وعدم تسلم حلقات كافية.

ويؤكد انطلاق تصوير” فالانتينو” حضور الزعيم في السباق الرمضاني لسنة الثامنة على التوالي.

يذكر أن عادل إمام حقق نجاحا كبيرا بفضل مسلسل “عوالم خفية”، الذي عرض، في شهر رمضان الماضي.