بسبب الاعتداء على لاعبي قطر.. الإمارات مهددة بعقوبات ثقيلة من الاتحاد الآسيوي

باتت الإمارات، مستضيفة نهائيات كأس أمم آسيا 2019، مهددة بعقوبات ثقيلة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب الأحداث التي عرفتها مباراة قطر والإمارات العربية في نصف نهائي البطولة، والذي انتهت بانتصار المنتخب القطري بنتيجة ثقيلة، محصلتها 4 أهداف دون رد.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاتحاد الآسيوية فتح تحقيقا شاملا، بخصوص الاحداث التي عرفتها هذه المباراة، خاصة بعد أن أقدمت عددا من الجماهير على رمي لاعبي المنتخب القطري بالأحذية والنعال، في كل هدف يسكنونه بمرمى المنتخب الإماراتي.
وحسب الوكالة نفسها، فإن ” الاتحاد الآسيوي يجري تحقيقا شاملا في الأحداث . بمجرد انتهاء التحقيق سيتخذ الاتحاد الاسيوي الخطوات المناسبة”.
وكان المنتخب القطري، قد وصل للمباراة النهائية من بطولة آسيا للأمم، بعد أن فاز برباعية تاريخية على مستضيف الدورة الإماراتي، وهي المرة الأولى في تاريخه التي يصل فيها لهذا الدور.
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