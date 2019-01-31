رجل أعمال يلفظ أنفاسه في طائرة متوجهة إلى البيضاء.. وهبوط اضطراري في العيون

لفظ رجل أعمال موريتاني، صباح اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة، وهو على متن طائرة للخطوط الملكية المغربية، كانت قادمة من عاصمة الجارة الجنوبية نواكشوط، في اتجاه مدينة الدارالبيضاء.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الموريتاني، الذي وافته المنية فوق الأجواء المغربية، اسمه أحم سالم ولد سيده، من مواليد مدينة أطار شمالي موريتانيا، وأصيب بنوبة قلبية وهو على متن الرحلة الجوية المتوجهة من مطار أم التونسي إلى مطار محمد الخامس، على الرغم من أنه لم يكن يعاني من قبل من أمراض مزمنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطائرة توقفت في مطار العيون، بسبب حادث الوفاة المفاجئ، قبل أن تعيد الإقلاع، قبل حوالي نصف ساعة من الآن، لإكمال رحلتها في اتجاه مطار الدارالبيضاء.