شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يعترف بـ«غوايدو» رئيسا لفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
اعترف البرلمان الاوروبي الخميس بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده داعيا كل دول الاتحاد الاوروبي الى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد" وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.
واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه" وذلك في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.
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