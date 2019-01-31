تنظيم الإخوان... من الاتجار بالدم إلى الارتماء في حضن إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضيحة جديدة تضرب تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد نشر أحد عناصرها صورة على صفحته الشخصية زعم خلالها زيارته للمسجد الأقصى في القدس المحتلة قبل أن تنكشف حقيقة مشاركته في "مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي السنوي الذي ينظمه معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2019، وهو المؤتمر الذي يشرف عليه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بشكل مباشر.".



إنه الصحفي الإخونجي الهارب إلى تركيا أبو بكر خلاف، والذي شارك في صناعة الفيلم الملفق "سيناء.. حروب التيه"، الذي بثته قناة الجزيرة، في يوليو من العام الماضي، وحمل إساءة بالغة للجيش المصري، بعد النجاح النوعي الذي حققته القوات المسلحة في حربها ضد الإرهابيين في سيناء، وهو الفيلم ذاته الذي أثبت بالدليل القاطع دعم قطر للتنظيمات التكفيرية المسلحة في مصر بالمال والسلاح والدعم الإعلامي.