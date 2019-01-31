روسيا: لا حديث عن إجلاء مواطنينا ودبلوماسيينا من فنزويلا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عدم وجود حديث حول إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الروس من فنزويلا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عنها القول:”أستطيع أن أؤكد لكم عدم وجود حديث عن إجلاء الدبلوماسيين الروس أو عائلاتهم أو أي مواطن روسي أو موظف”.

إلا أنها اعتبرت أن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا مازال قائما.

وقالت :”لسوء الحظ، لا يمكننا القول أن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا قد انقضى. لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التدخل المباشر للقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.”

وأضافت: “نشرت وسائل الاعلام ملاحظات منسوبة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، تفيد بوجوب إرسال نحو 5000 جندي أمريكي إلى الدول المجاورة لفنزويلا “.

وتشهد فنزويلا اضطرابات منذ إعلان خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، نفسه رئيسا انتقاليا في 23 يناير الجاري.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

د ب ا

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