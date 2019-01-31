أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إجمالي عدد طلاب الإعدادية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الاول بلغ 115 ألفاً و323 طالباً وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات والبالغ عددهم 150 ألفاً في 556 طالباً وطالبة .
وبناء على هذه الأرقام، يصبح إجمالي عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول، بلغ 35 ألفاً و233 طالباً وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح في امتحانات إعدادية القاهرة 76.6%، وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98%، تلتها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية...
كانت هذه تفاصيل خبر رسوب أكثر من 35 ألف طالب في امتحانات إعدادية القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.