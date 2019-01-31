رسوب أكثر من 35 ألف طالب في امتحانات إعدادية القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إجمالي عدد طلاب الإعدادية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الاول بلغ 115 ألفاً و323 طالباً وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات والبالغ عددهم 150 ألفاً في 556 طالباً وطالبة .

وبناء على هذه الأرقام، يصبح إجمالي عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول، بلغ 35 ألفاً و233 طالباً وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات إعدادية القاهرة 76.6%، وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98%، تلتها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية...