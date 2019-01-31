أ.ف.ب:حصيلة غرق مركبي المهاجرين قبالة جيبوتي ارتفعت الى52 قتيلا

ارتفعت حصيلة غرق مركبي مهاجرين مكتظين قبالة سواحل ​جيبوتي​، الى 52 قتيلا على الاقل، بحسب ما أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​، محذرة من احتمال ارتفاع العدد أكثر.

واعتبرت لاليني فيراسامي رئيسة مهمة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، لوكالة فرانس برس لدى الكشف عن هذه الحصيلة، أن "لا يستحق أي كائن بشري هذا المصير. ويتعين على الجهات الفاعلة وقادة المنطقة بكاملها تدارك هذه المآسي التي تحصد أرواح أبرياء".