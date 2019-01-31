وزير الداخلية الكرواتي يشيد بجهود تركيا في إيواء السوريين

أشاد وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوزينوفيتش، بالخدمات التي تقدم في مخيمات أنشأتها ​تركيا​ لإيواء ​اللاجئين​ السوريين، موضحاً أن "الخدمات التي تقدمها تركيا للسوريين والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها في المخيمات، تستحق كل الاحترام والتقدير".

وشكر بوزينوفيتش ​الحكومة التركية​ على اهتمامها بالسوريين، مبينا أن "اللاجئين المقيمين في تلك المخيمات يشعرون وكأنهم في ديارهم"، مؤكداً أن "الحكومة التركية تؤسس روابط وعلاقات قوية ومتينة بين شعبي البلدين، من خلال رعاية السوريين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية لهم".

ولفت إلى ان "أكثر ما لفت انتباهي أثناء زيارتي للمخيمات، هو عدد الولادات فيها، ففي مخيم كليس وحده حدثت 3 آلاف و200 حالة ولادة، وعلينا إعداد مستقبل جيد لهؤلاء الأطفال وذلك بدعم من ​الأمم المتحدة​"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "تكثيف الجهود والخدمات من أجل إعداد مستقبل مشرق للأطفال".