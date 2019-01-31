لافروف ولودريان يبحثان الأزمة الفنزويلية والوضع في سوريا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جون إيف لو دريان، الوضع في سوريا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا"، مشيرةً إلى أنه "بحث الوزيران بالتفصيل تطورات الأوضاع في سوريا وما حولها، مع التركيز على آفاق إطلاق اللجنة الدستورية، وأبلغ لافروف نظيره الفرنسي بالجهود الروسية الرامية إلى استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المساعدات الإنسانية".
ولفتت إلى أن "لافروف شدد على التزام روسيا بتطوير العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات المؤتمر الوطني للحوار السوري".
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