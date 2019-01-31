ميقاتي بحث مع فوشيه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة

إستقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​، سفير فرنسا في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة.

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