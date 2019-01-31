الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني

وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون ​المرأة​ اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني ممثلاً بمديره في لبنان ديفيد نوكس، حيث جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية،وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد الجهود بين ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ و​منظمات المجتمع المدني​ لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية في لبنان، وذلك من خلال مشروع "القيادات السياسية النسائية" المموّل من ​السفارة البريطانية​ في لبنان والذي يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتنفيذه، بهدف زيادة مشاركة النساء في صنع القرار السياسي عبر مشاركتهن في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والمجالس البلدية.

ومن الأهداف المرجوة من هذه المذكرة، تبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية لشؤون المراة الللبنانية ومنظمات من ​المملكة المتحدة​ حول تعزيز مشاركة المرأة السياسية على مختلف المستويات. كما تهدف هذه المذكرة الى توحيد جهود وخبرات الجهات الفاعلة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال رصد المعرفة المتراكمة من مبادرة "التحالف الوطني.. نساء لل​سياسة​" والذي أنشىء برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لتقوية التشبيك والتحالفات الوطنية، بهدف تفعيل دور المراة في العمل السياسي تحضيراً للإنتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة.